В Красноармейске страдающей диабетом девочке отказали в выдаче препаратов

После вмешательства прокуратуры Саратовской области 10-летней девочке, страдающей диабетом первого типа, были выданы устройство для инфузии и принадлежности для помпы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Установлено, что мать ребенка-инвалида обращалась в Красноармейскую районную больницу с просьбой выдать препараты и расходные материалы, однако ей отказали под предлогом не своевременного направления заявки.

Заместитель главного врача больницы привлечен к дисциплинарной ответственности.

Марина Ковалева