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Фото: Андрей Абрамов

Зафиксирован значительный рост пропавших в лесу

Более 100 нижегородцев заблудились с начала года.

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Такую статистику приводят волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В то же время у полиции другие данные: в текущем году, по информации правоохранителей было подано 40 заявлений в связи с пропажей людей в лесу. Для сравнения, в прошлом году таких заявлений было 18, в 2107 году – 21.

Расхождение в данных обусловлено тем, что не все случаи доходят до полиции, - считает представитель «Лиза Алерт» Кирилла Кубрака.

По состоянию на 14 августа, пять человек из пропавших в лесу были найдены мертвыми. Сложность поиска пропавших в лесу людей обусловлена тем, что большинство потерявшихся – люди преклонного возраста.

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