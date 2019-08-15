Стандарт стоимости услуг ЖКХ в Самарской области изменен

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в муниципальных образованиях Самарской области изменился. Об этом сообщает региональное правительство по итогам заседания.

Корректировка стандарта связана с изменениями цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и введением новых нормативов потребления их в регионе. Стандарт необходим для определения выплат жителям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Выплаты предоставляются, если траты граждан на жилье и коммунальные услуги превышают максимально допустимые расходы семьи на эти цели. Региональный стандарт для жилья в многоквартирных домах рассчитывается с поправкой на размеры взносов на капремонт и плату за аренду жилых помещений.

Георгий Портнов