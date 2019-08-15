Dior Joaillerie выпустили коллекцию подвесок со знаками Зодиака

Астрология всегда была значимой частью наследия дома Dior. Именно благодаря звездам Кристиан Диор открыл свое ателье в 1946 году, предварительно получив благословение знакомой прорицательницы. Впоследствии в ставшем знаменитым модном доме значение веры дизайнера в астрологию и мистицизм только росло. Иногда модельер даже называл свои творения говорящими названиями Bonne toile (счастливая звезда), Horoscope, Tour de cartes (карточный трюк) and Cartomancienne (гадалка на картах).

Нынешний креативный директор дома Мария-Грация Кьюри уделяет много внимания этому увлечению основателя марки, придумывая мотивы для вышивки и принтов на платьях и аксессуарах Dior в виде звездных, небесных и мистических символов. Креативный директор ювелирного направления дома Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан также решила поддержать астрологическую тему и создала свою первую коллекцию украшений, посвященную знакам Зодиака. Коллекция состоит из двенадцати подвесок из желтого золота с перламутром, и каждая из них готова стать личным талисманом удачи.