В женской коллекции часов Montbanc Boheme появился вечный и полный календарь

Boheme — главная линия женских часов Montblanc со своим особенным стилем, простым и классическим. Новинки Boheme представлены в полированном корпусе со слегка изогнутыми гранеными ушками, фигурной заводной головкой луковичной формы и безелем, украшенным бриллиантами. Циферблат выполнен в традиционной технике гильоширования, а основные элементы — стрелки, арабские цифры и объемные точки минутных делений — подчеркивают элегантность дизайна.

В новой модели Boheme Manufacture Perpetual Calendar установлен новый калибр MB 29.22 собственной разработки дома. Он сочетает в себе функцию вечного календаря, индикацию часов, минут, дня недели, даты, месяца, лунной фазы и високосного года. На разработку механизма ушло три года, и состоит он исключительно из колес, в отличие от большинства механизмов с вечным календарем, в которых используются рычаги. Это позволяет пользователю настраивать часы с помощью заводной головки, вращающейся в обоих направлениях, что значительно упрощает корректировку.

Инженеры Montblanc оснастили механизм часов еще одной защитной функцией. Теперь пользователь не сможет менять настройки часов в промежутке между 20:00 и 24:00, когда любые действия могут повредить механизм, так как регуляторы в это время заблокированы. 38-миллиметровый корпус Montblanc Boheme Manufacture Perpetual Calendar украшен 58 бриллиантами. Модель представлена в двух вариантах — в корпусе из стали и розового золота, и золотая версия выпущена ограниченной серией в 100 экземпляров.

36-миллиметровый корпус второй новинки Montblanc Boheme Full Calendar выполнен из стали. Часы оснащены функцией полного календаря и имеют простой и элегантный дизайн. Название текущего месяца отображается около отметки «12 часов», даты расположены по краю циферблата, а фазы луны отображаются у отметки «6 часов».

Две новые модели Boheme Day/Night представлены в корпусе диаметром 30 мм, и еще две модели доступны в корпусе диаметром 34 мм. Индикатор дня и ночи позволяет обладательнице часов быстро определить время суток. День отображается при помощи золотого солнца на голубом фоне, а ночь — улыбающейся золотой луной, плывущей по темно-синему небу в окружении звезд. Это усложнение столь же романтично, сколь и практично: индикацию можно легко настроить с помощью головки, не боясь при этом случайно сбить дату.