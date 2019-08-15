Оскорбивший судью наркоторговец осужден к 16 годам колонии

Индустриальный суд Перми вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в неуважении к суду. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в августе 2017 года в отношении подсудимого указанным судом был постановлен приговор, которым он признан виновным в незаконном обороте наркотических средств и приговорен к 18 годам лишения свободы.

Будучи недовольный принятым решением, осужденный написал судье письмо оскорбительного характера, направив его в районный суд. Поступившая бумага была зарегистрирована как входящий документ, с его содержанием ознакомлены сотрудники судебной канцелярии, а также сам судья.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, не отбытого срока наказания по ранее совершенному преступлению, приговорил виновного к 16 годам 4 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 400 тыс. руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.