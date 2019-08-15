Средний балл ЕГЭ абитуриентов УрФУ составил более 77,4 балла

Абитуриенты Уральского федерального университета (УрФУ) улучшили средний балл по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) на 2,3 балла по сравнению с прошлым годом. Как сообщил в четверг на пресс-конференции ректор УрФУ Виктор Кокшаров, теперь средний показатель достиг 77,4 балла.

«В нескольких направлениях он превысил планку в 90 баллов: на "бизнес-информатике" он стал равен 94 баллам, "менеджменте" и "государственном и муниципальном управлении" — 91,4 и 91,5 баллам соответственно»,— рассказал он.

По словам господина Кокшарова, в университете также наблюдают повышение интереса к специальностям сферы IT. По этим программам растет количество бюджетных мест и средний балл по ЕГЭ (увеличение составляет от 2,7 баллов до 7,4 баллов).

Сегодня в УрФУ зачислены более 5,5 тыс. бакалавров и специалистов, из них около 3,7 тыс. человек поступили на бюджетную форму обучения. По данным ректора, около 32,7% поступивших живет в Екатеринбурге, еще треть приехала из муниципалитетов Свердловской области, остальные — из других субъектов РФ. Всего подали заявления на поступление более 21,7 тыс. абитуриентов.

Дарья Соколова