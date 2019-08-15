На Урале будут судить группу мигрантов, подозреваемых в серии краж из супермаркетов

В Железнодорожный райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении четырех мужчин, обвиняемых в серии краж (ч.4 ст.158 УК) продуктов из супермаркетов. По данным пресс-службы полиции Екатеринбурга, речь идет о гражданах одной из среднеазиатских республик.

Следствие считает, что преступная группа действовала с июня по октябрь 2018 года. Преступления совершались на территории Екатеринбурга и Первоуральска. Организатор — 31-летний мужчина, с которым работали 20-27-летние молодые люди. «Организатор доставлял сообщников к месту кражи на своем BMW Х5. Также в его обязанности входило хранение похищенного (на съемной квартире), его последующая продажа и распределение доходов. Остальные члены банды занимались исключительно хищением товаров»,— рассказали в МВД.

Сумма ущерба от действий обвиняемых составила около 80 тыс. руб. Операция по их задержанию проходила 10 октября прошлого года. Им грозит до десяти лет лишения свободы.