Ленобласть передала региональную трассу на Вытегру в федеральную собственность

Ленинградская область передала в федеральную собственность трассу регионального значения «Лодейное Поле — Вытегра». Как пояснили в пресс-службе правительства региона, дорога соединяет Петербург и Архангельскую область в обход Вологды.

Протяженность переданного участка составляет 116 км, он перейдет в ведение ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что Ленобласть готовится передать в федеральную собственность части трасс «Петрозаводск — Ошта» и «Зуево — Новая Ладога». За два года федеральными стали автодороги «Выборг — Светогорск», А-120 ( «бетонка», северное полукольцо), участок обхода Пикалево.