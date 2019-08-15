Свыше 50 УК и ТСЖ Самарской области не готовы к отопительному сезону

В Самарской области 52 управляющие компании и ТСЖ не завершили подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«В частности, опрессовка и промывка внутридомовых систем отопления произведена лишь в 76% жилых домов Тольятти, в 61% домов Новокуйбышевска и 42% – Самары»,– говорится в сообщении.

Также несколько УК и ТСЖ на сегодняшний день технически не подготовили ни одного жилого дома. Речь идет об Ассоциации «Самарское Региональное Содружество ТСЖ», НП «Бизнес-Центр», ООО «МКС–Самара», ООО «АДС», ООО «Диалог плюс», ООО «Мечта», ООО «ЭСКО Энергокомплекс», ООО УК «Новая Самара», ООО УК «ПЖРТ № 11» и ООО УК «Чистый дом». Что же касается медицинских и образовательных учреждений, в настоящее время подготовка к отопительному сезону завершена в 67% зданий Тольятти, 49% – Новокуйбышевска и 44% – Самары.

Георгий Портнов