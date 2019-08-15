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В Москве появился первый часовой бутик Bvlgari

В галереях «Времена года» открылся бутик Bvlgari, специализирующийся исключительно на часах, и это один из первых подобных бутиков в мире. Новый формат целиком сфокусирован на том, чтобы подчеркнуть достижения сотрудничества итальянских дизайнеров и швейцарских часовых мастеров.

20-метровый зал выполнен в подчеркнуто римском стиле, созданным для Bvlgari архитектором Питером Марино. Бутик отличается интересным ассортиментом, включающим все регулярные часовые коллекции и лимитированные экземпляры. Почетное место займут мужские часы коллекции Octo Finissimo, установившие мировые рекорды тонкости в таких категориях, как хронограф, часы с автоматическим подзаводом, турбийон и минутный репетир. Женские коллекции Serpenti, Lvcea и Divas` Dream будут широко представлены как основными, так и редкими драгоценными ювелирными моделями с усложнениями. А послепродажный сервис будет обеспечен на том же уровне, что и в основных монобрендовых ювелирно-часовых бутиках Bvlgari.

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