«Старая» Москва замедлила темпы

Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина рассказывает о том, какие проекты вышли на рынок в «старой» Москве и в каких районах происходит наиболее оживленное строительство.







Рост предложения на первичном жилом рынке «старой» Москвы замедлился. По сравнению с концом 2018 года количество квартир и апартаментов в продаже, а также их суммарная площадь, выросли только на 2%. Сократился выход новых проектов на рынок. Если в первом полугодии 2017 года их было 40, 24 — в 2018 году, то в текущем лишь 21.

По данным аналитиков риэлторской компании «Азбука жилья», на первичный рынок «старой» Москвы вышли девять проектов комфорт-класса, семь в бизнес-классе и пять в элитном сегменте. При этом из 21 нового жилого проекта шесть являются апартаментами.

Наибольшее количество начали строить в Западном округе — семь объектов, что составляет 39% из общего количества лотов в новых проектах, согласно проектной документации. 22% приходится на Северо-Запад и еще 16% — на юге города.

В центре отмечен старт сразу пяти новых проектов, которые относятся к элитному сегменту. Количество лотов здесь небольшое и занимает долю 3%.

Интересно, что на десять крупнейших из 21 нового проекта приходится 88% от общего запроектированного количества квартир и апартаментов.

По мнению брокеров, с точки зрения жилого рынка и внешнего облика окружающей территории влияние новых проектов заметнее будет в районах, где реализуются наибольшее количество лотов. К примеру, на текущий момент объем предложения в районе Даниловский по сравнению с началом года увеличился почти в пять раз, в районах Очаково-Матвеевское и Раменки на 44% и 18% соответственно. В Покровском-Стрешнево объем пока, наоборот, уменьшился, но это связано только с тем, что в продажу вывели небольшое количество лотов.