В Ростовской области в этом году выдали 13,9 тыс. ипотечных кредитов

За первые шесть месяцев этого года в Ростовской области выдали 13,9 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 25,8 млрд руб., сообщает управление информационной политики региона.

«В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Ростовской области к концу 2024 года объем выданных ипотечных кредитов должен составить 118,1 млрд руб.», - говорится в сообщении.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, на территории Ростовской области в ближайшие шесть лет планируют ввести в эксплуатацию 18 млн кв. м жилья. В этом году введут 2,59 млн кв м., что на 10,4% больше уровня прошлого года. Из областного бюджета за шесть лет направят около 5 млрд руб. на льготную ипотеку для бюджетников, молодых и многодетных семей. В этом году сумма составит 804 млн руб.

Дарья Голякова