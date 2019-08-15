Экс-министр финансов Хакасии освобожден от наказания за нецелевое расходование средств

Бывший министр финансов Хакасии Семен Аешин признан виновным в нецелевом расходовании средств при строительстве перинатального центра (п. «б» ч. 2 ст. 285.2 УК РФ), сообщает Следственное управление СК Хакасии. По данным следствия, с февраля по декабрь 2014 года Семен Аешин направил более 2 млрд средств фонда ОМС РФ, выделенных на строительство перинатального центра в Абакане, в различные министерства и ведомства республики для обеспечения текущих расходов республиканского бюджета. На строительство перинатального центра было направлено в итоге всего 37 млн руб. Долги перед подрядчиками строительства составили около 22 млн руб.

Чтобы скрыть эти действия экс-министр вернул неиспользованные по назначению деньги за счет кредитов, полученных республикой Хакасия в коммерческих организациях в 2015 году, сообщает управление.

Судом ему назначено наказания в виде штрафа на 200 тыс. руб. От назначенного наказания он освобожден в соответствии с постановлением Госдумы РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Оксана Павлова