Владимира Путина просят взять ситуацию с крановщиками Казани под личный контроль

Члены объединения «Крановщики Казани» вместе с Межрегиональным профсоюзом «Рабочая ассоциация» (МПРА) в Татарстане подали коллективное обращение в приемную президента России. Они жалуются на плачевное техническое состояние башенных и гусеничных кранов на строительных объектах города и просят главу государства взять ситуацию под личный контроль. Документ опубликован в группе «Рабочий контроль» в социальной сети «ВКонтакте».

Как указывается в обращении, 2 августа этого года специалисты Ростехнадзора и прокуратуры республики проверили состояние кранов на строительном объекте «Салават Купере». Шесть кранов оказались в «удовлетворительном состоянии», и вскоре их запустили. Однако, несмотря на проверку, уже через три дня там упал гусеничный кран.

Руководители стройкомпаний, по данным крановщиков, «заинтересованы в первую очередь в скорости сдачи объектов и получении прибылей, а не в соблюдении норм техники безопасности, а также жизни и здоровье наемных работников». Кроме того, прокуратура отказалась включать в состав комиссии по комплексным проверкам технического состояния строительного оборудования представителей МПРА в Татарстане, а также сотрудников СМИ и членов КПРФ.

В связи с возникшей ситуацией крановщики Казани требуют включить в комиссию по комплексным проверкам технического состояния строительного оборудования представителей КПРФ, МПРА и СМИ, а также регулярно отчитываться о ходе и результатах проверок в средствах массовой информации.

"Ъ-Казань"