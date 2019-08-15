На российский рынок поступила новая вакцина против гриппа, разработанная петербургским НИИ

Разработанная Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России (СПбНИИВС) новая вакцина от гриппа — «Флю-М» — поступила потребителям. В настоящий момент на рынок выпущен первый миллион доз, сообщили в научно-исследовательском институте.

«В рамках доклинического исследования было доказано, что вакцина «Флю-М» формирует стойкий иммунитет ко всем штаммам вируса гриппа, а доказанных различий по основным показателям эффективности с лучшими зарубежными аналогами нет, другими словами вакцина «Флю-М» — первая российская гриппозная вакцина мирового уровня, производимая по уникальной технологии без консервантов и иммуномодуляторов»,— уточнил директор СПбНИИВС Виктор Трухин.

Отметим, что СПбНИИВС является единственным российским производителем вакцин против гриппа, входящим в состав рабочей группы международной федерации (IFPMA IVS). Совсем недавно актуальный антиген штамма гриппа, входящий в состав вакцины «Флю-М», был использован ключевой лабораторией ВОЗ (NIBSC) для изготовления стандартного антигена (так называемого эталона) и получил каталожный номер 19/154.