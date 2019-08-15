Дональд Трамп потратился на США

Президентство Дональда Трампа стоило ему нескольких миллиардов долларов. Связаны такие потери с ежедневными судебными исками против него, а также с тем, что сейчас он не может управлять своими активами. Все это с 2016 года обошлось президенту США в сумму от 3 до $5 млрд. Такой порядок цифр Трамп назвал на встрече с сотрудниками компании Shell.

Впрочем, американский президент говорит, что не жалеет об этом. «Вы знаете, если вы богаты, это не имеет значения. Я просто хочу делать отличную работу»,— сказал Дональд Трамп. В словах президента США есть доля лукавства — снижение его активов связано в первую очередь с конъюнктурой рынка, уверен управляющий директор Arbat Capital Management Алексей Голубович: «Его налоговые декларации уже давно не раскрывались. Он создал десятки компаний, и самая крупная — The Trump Organization, которая владеет портфелем девелоперских проектов. Оценивать по портфелю недвижимости нельзя со слов Трампа. Он всегда мастерски использует такие приемы, говорит, мол, видите, я за народ страдаю, теряю деньги, потому что сам не управляю. Но он терял деньги и когда управлял. Можно только сделать предположение, что в его словах есть правда, когда он говорит о больших потерях за время своего президентства, но она состоит не столько в том, что он лично не занимается, поэтому его состояние уменьшается, а, наверное, в том, что деньги, вложенные в девелоперские проекты, в портфель недвижимости, обесцениваются, так как в этом бизнесе в США уже никакого роста нет уже довольно давно».

Во время президентской гонки в 2016 Forbes оценивал состояние Трампа в $4,5 млрд. А за день до вступления в должность он покинул руководящие посты почти в 400 компаниях, а все свои активы передал в трастовое управление своим сыновьям. После этого, по оценке Forbes, состояние политика действительно снизилось почти на $1,5 млрд. На эту нестыковку обратили внимание многие американские журналисты. Скорее всего, президент намеренно преувеличил свои потери, чтобы заработать политические очки на следующих выборах, считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла: «Можно предположить, что это такое послание: его цели на посту президента прежде всего альтруистические, он теряет деньги, но, в общем, приносит пользу Соединенным Штатам. Он пришел в Белый дом не как бизнесмен, который хочет преумножить свое состояние, пользуясь политическими возможностями, а человек, который свое состояние наоборот потратил. Надо понимать, что одно из направлений атак на Трампа связано с тем, что он бизнесмен, а не политик, эгоистичен и должен прежде всего руководствоваться своими интересами, как заработать деньги. Много раз пытались его обвинить в том, что он в разных странах лоббировал строительство своих небоскребов, что даже на посту президента его риэлтерские цели никуда не ушли.

Очевидно, что он уже имеет в виду участие в президентской гонке».

Сильный удар по бизнесу Дональда Трампа нанесли также скандалы во время президентской кампании. Это привело к оттоку клиентов из его гольф-клубов и гостиниц. Из-за неоднозначной репутации бренда управляющие убрали вывески с фамилией Трампа с отелей в Нью-Йорке, Торонто и Панаме.

Владимир Соколов