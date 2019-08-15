Краснодарский край получил 1,5 млрд рублей федеральных средств на ремонт дорог

Фото: администрация Краснодарского края

Из бюджета Российской Федерации на ремонт и реконструкцию региональных автодорог в Краснодарском крае направлено 1,5 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, на эти средства в регионе будет дополнительно отремонтировано 60 км дорог.

По информации губернатора, изначально в крае планировалось произвести ремонт и реконструкцию около 600 км дорог. На дополнительные средства будет приведена в порядок трасса от села Эсто-Садок в Сочи до туркомплекса «Горная карусель». Еще 50 млн руб. будут направлены на установку пунктов учета интенсивности движения и 100 млн руб. – на обустройство барьерных разделителей потоков машин.

Общий объем дорожного фонда Краснодарского края в 2019 году превысил 30 млрд руб.

Василий Хитрых