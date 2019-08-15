«ВостокУголь-Диксон» и «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение между компанией «ВостокУголь-Диксон» и «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ) было подписано во Владивостоке в присутствии Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Подписи под документом поставили генеральный директор АПИ Леонид Петухов и генеральный директор «ВостокУголь-Диксон» Джулустан Борисов.

В соответствии с соглашением, стороны будут осуществлять взаимодействие при реализации компанией «ВостокУголь-Диксон» проекта по освоению Таймырского угольного бассейна. АПИ будет содействовать в получении проектом государственной поддержки, необходимой для его успешного воплощения. Это, в частности, – включение «ВостокУголь-Диксон» в число резидентов Арктической зоны, поддержка законодательных инициатив, необходимых для развития проекта. АПИ будет оказывать компании помощь в эффективном взаимодействии с другими институтами федеральной и региональной власти, а также в переговорах с потенциальными инвесторами и партнерами.

Соглашение было подписано в ходе официального визита во Владивосток делегации Индии во главе с министром торговли и промышленности, состоявшегося в преддверии V Восточного экономического форума. В рамках визита были проведены переговоры руководителей «ВостокУголь-Диксон» и крупнейшей угольной компании Индии Coal India. Индийская компания выразила заинтересованность в установлении партнерских отношений с «ВостокУголь-Диксон», предполагающих как приобретение таймырского угля, так и совместное участие в его добыче. Для более глубокой проработки этого вопроса запланирован приезд представителей Coal India на Таймыр.