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Фото: Анатолий Медведь / Коммерсантъ

Эммануэль Маммана может перейти из «Зенита» в итальянский «Сассуоло»

Аргентинский защитник ФК «Зенит» Эммануэль Маммана в ближайшее время может перейти в итальянский клуб «Сассуоло». Об этом в своем Twitter сообщил местный журналист Джанлука Ди Марцио. По его данным, итальянцы могут взять игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа его трансфера.

Напомним, что Эммануэль Маммана перешел в «Зенит» из французского «Лиона» в августе 2017 года. Сумма его трансфера составила €16 млн. За петербургскую команду защитник провел 38 матчей, отметившись в них одной голевой передачей. В настоящий момент его трансферная стоимость оценивается в €10 млн.

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