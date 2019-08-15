На Кубани при загадочных обстоятельствах погиб шестилетний мальчик

Инцидент произошел в Брюховецком районе Краснодарского края вечером 9 августа. Как сообщили в СУ СКР по региону, возбудившем уголовное дело по статье «Убийство» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), шестилетний мальчик находился во дворе дома со своей 9-летней сестрой. Недалеко от детей, у крыльца дома находилась их мать.

Женщина услышала крик сына, и, подбежав к нему, обнаружила у ребенка колотое ранение в области грудной клетки. Родители ребенка вызвали Скорую помощь и поехали ей навстречу на машине. Однако мальчик скончался по пути в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, двое несовершеннолетних погибли 13 августа в ДТП на автодороге Краснодар – Кропоткин в Усть-Лабинском районе. Еще трое малолетних погибли в ДТП внедорожника Volksvagen с экскурсионным автобусом в поселке Верхнебаканском недалеко от Новороссийска 7 августа.

Василий Хитрых