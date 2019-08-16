Чистая прибыль «НИТИ "Прогресс"» за первое полугодие 2019 года составила 3,43 млн рублей

ОАО «Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс"» закончило первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в 3,43 млн руб. Это на 1,18 млн руб. больше показателя аналогичного периода прошлого года. Ежеквартальный отчет общества опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка компании за январь-июнь составила 835,8 млн руб., что на 286 млн руб. больше, чем в первом полугодии прошлого года. Кредиторская задолженность составила 377,5 млн руб., увеличившись с начала года на 134,7 млн руб. Внеоборотные активы предприятия составили 381,5 млн руб., оборотные — 776,4 млн руб., что больше показателей начала года на 7,44 млн руб. и 96,3 млн руб. соответственно.

ОАО «НИТИ "Прогресс"» специализируется на сварочных технологиях, сервисном оборудовании для нефтедобывающей промышленности, технологиях и инжиниринге механообрабатывающих производств.