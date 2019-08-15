«Джимал груп» планирует вложить 85 млн рублей в сеть велопроката в Уфе

Компания «Джимал груп» планирует развернуть в Уфе сеть автоматического проката велосипедов и самокатов, вложив в нее 85 млн руб., сообщается на сайте уфимской мэрии. Проект обсуждался на инвестиционном часе у сити-менеджера Ульфата Мустафина. Градоначальник поручил определить места для размещения точек проката и условия аренды участков под ними. По словам представителя «Джимал груп» — предпринимателя Салавата Гималетдинова (компанией владеет Миннигуль Мустафина, руководит сын Салавата Гималетдинова Олег), начало проекта рассчитано на весну 2020 года.

Ирина Самойлова