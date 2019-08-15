H&M выпускают капсульную мужскую коллекцию на основе популярных образов из Instagram

Сегодня внушительная часть трендов приходит из Instagram — влияние этой социальной сети на фэшн-индустрию трудно переоценить. Определенные модели одежды и обуви становятся популярными у фэшн-блогеров, а затем превращаются в объекты желания внушительной аудитории. Листая посты с ежедневными аутфитами, также можно понять, что на самом деле хотят носить современные жители мегаполисов.

Шведский гигант решил аккумулировать возможности популярного аккаунта в Instagram о мужской стиле MenWith — отследить самые понравившиеся аудитории образы и на основе этой статистики создать коллекцию. В нее вошли базовые футболки, шерстяной свитер с высоким горлом, серое и черное худи, клетчатые брюки с контрастными лампасами, шарф в клетку, замшевые кепки и кожаная байкерская куртка. Базовый и вневременной гардероб на осень готов.

Капсула MenWith x H&M появится на сайте hm.com 22 августа.