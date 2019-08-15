Знаменитый вердиевский бас Ильдар Абдразаков выпустит дебютный сольный альбом

Пластинку выпустит крупнейшая звукозаписывающая компания Deutsche Grammophon. В альбом вошли арии и сцены из опер разных периодов Джузеппе Верди. Эксклюзивный контракт с немецким лейблом российский бас подписал в 2017 году. Альбом открывает музыка из оперы «Аттила», где Ильдар Абдразаков поет вместе с Роландо Вильясоном (в роли раба Ульдино).

В записи принял участие впечатляющий состав, включающий Роландо Вильясона и оркестр «Метрополитен» (Монреаль) под управлением Янника Незе-Сегена. Оперные звезды Роландо Вильясон и Ильдар Абдразаков уже работали вместе над пластинкой дуэтов, вышедшей в 2017 году. Тогда помимо известных арий французских и итальянских композиторов они исполнили и редко звучащие на мировой сцене шедевры.

Релиз альбома запланирован на 16 августа. Российская презентация диска запланирована на осень этого года.