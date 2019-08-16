Концерн «Калашников» закончил первое полугодие 2019 года с убытком в 498,2 млн рублей

Чистый убыток АО «Концерн "Калашников"» по итогам первого полугодия 2019 года составил 498,2 млн руб. Первое полугодие прошлого года предприятие также закончило с убытком в 1 млрд руб. Ежеквартальный отчет концерна опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка «Калашникова» за обозначенный период составила 7,49 млрд руб., что на 3,39 млрд руб. больше, чем в январе-июне 2018 года. Кредиторская задолженность компании составила 16,11 млрд руб., увеличившись за полугодие на 3,74 млрд руб. Внеоборотные активы предприятия составили 23,64 млрд руб., оборотные — 26,6 млрд руб., что больше значений начала года на 1,1 млрд руб. и 4,1 млрд руб. соответственно.

Отметим, что выручка «Калашников» по итогам 2018 года составила более 17 млрд руб. Это на 280% больше значения 2017 года. Чистая прибыль производственной площадки составила 175 млн руб.