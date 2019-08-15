Число рекламных конструкций в Самаре сократится

Схема размещения баннеров и щитов в Самаре будет скорректирована. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Азаров на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов. Об этом сообщает администрация Самарской области.

«В частности, Дмитрий Азаров поручил сократить количество билбордов и крупноформатной рекламы, а также регламентировать территориальную расстановку рекламных конструкций с учетом архитектурного облика города и требований безопасности дорожного движения»,– говорится в сообщении.

В частности, количество рекламных конструкций формата 3х6 сократится с почти 1,4 тыс. до 950. Объекты будут ликвидированы в связи с моральным устарением. Вместо них не только в Самаре, но и области будут установлены рекламные конструкции с внутренней подсветкой.

В настоящее время новая схема размещения объектов согласована министерством строительства и находится на утверждении в министерстве транспорта и автомобильных дорог. После корректировки в минтрансе схему направят на утверждение в мэрию.

Георгий Портнов