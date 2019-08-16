Русские сезоны покоряют Германию

До конца 2019 года немецкая публика увидит более 200 мероприятий: выставок, спектаклей, лекций, кинопоказов, организованных Министерством культуры РФ под эгидой «Русских сезонов». Помимо столичных коллективов в программе примут участие региональные театры и музеи России – это поможет создавать «культурные мосты» и стимулировать совместные российско-германские проекты.

Фрагмент спектакля «Анна Каренина». Фотография предоставлена Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета Бориса Эйфмана

В первой половине года в Германии состоялось 206 мероприятий, в которых участвовали ведущие учреждения культуры и коллективы России: Мариинский театр, Третьяковская галерея, Русский музей, Царское село, Московский синодальный хор, Музей Мирового океана, Союзмультфильм и др. «Русские сезоны» охватили миллион зрителей в 62 немецких городах – такие итоги объявили в Москве 30 июля на заседании оргкомитета проекта.

«Очень важно, что, когда мы проводим "Русские сезоны", мы акцентируем свое внимание не только на столице, но охватываем большое количество земель, регионов той или иной страны. Сейчас "Русские сезоны" проходят в Германии», – отметила Ольга Голодец.

Большая часть мероприятий пройдет в Германии осенью и зимой. Фестиваль профессионального народного искусства «SPECIAL FOLK EDITION» объединит выступления самобытных коллективов России: Московского государственного академического театра танца «Гжель», Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», Рязанской областной филармонии, Государственного академического Сибирского русского народного хора и др.

Фотография предоставлена Московским государственным академическим театром танца «Гжель»

Фестиваль российского кино «Короткие встречи» покажет фильмы из России в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте и Бонне. Программа разделена на три части: «советский экспрессионизм», «неизвестная российская классика», «новая российская волна». На фестивале покажут классическую картину Фридриха Эрмлера «Обломок империи» 1929 года.

С гастролями приедут Театр Вахтангова, Театр Моссовета, Театр эстрады им. Райкина, Театр Бориса Эйфмана, Московский музыкальный театр «Геликон-опера». Свои выступления в Германии продолжит Мариинский театр.

Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского выступит в Бонне на закрытии 20-го Beethovenfest, одного из самых престижных фестивалей академической музыки Европы. Состоятся концерты Казанской консерватории, Калужской консерватории, коллектива «Виртуозы Москвы» и др. Академия Русского балета имени Вагановой проведет мастер-классы для танцовщиков и концерт для любителей классики.

Продюсер Илья Авербух представит в Германии ледовый мюзикл «Кармен» – яркую театральную постановку. После премьеры в Сочи в июне 2015 года мюзикл успешно гастролировал в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. С первых же показов шоу признали одним из самых эффектных современных спектаклей.

Фрагмент ледового мюзикла «Кармен» Ильи Авербуха. Фотография предоставлена Продюсерской компанией «Илья Авербух»

Торжественная церемония закрытия «Русских сезонов» в Германии состоится 7 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге. В течение дня пройдет пресс-конференция, посвященная подведению итогов проекта, откроется выставка Российского национального музея музыки к 100-летию Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. На инструментах Госколлекции во время финального концерта сыграют музыканты камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

Фрагмент балета «Дон Кихот». Фотография предоставлена Санкт-Петербургским государственным академическим театром балета имени Леонида Якобсона

Культурные мероприятия с участием российских исполнителей будут проходить в Германии и в 2020 году, однако официально проект переместится во Францию, Бельгию и Люксембург.

До 31 августа проходит заявочная кампания, готовится программа мероприятий на 2020 год. Во французских «Русских сезонах» могут принять участие 72 культурных и образовательных учреждения России. Запланировано 350 мероприятий в 86 французских городах.

Франция увидит премьеру балета о Коко Шанель «Габриэль Шанель», которую в июне представили в Москве. Балет расскажет о жизни легендарного модельера с помощью хореографии и костюмов, которые шились по эскизам Дома Chanel. В роли Шанель на сцену выйдет народная артистка России балерина Светлана Захарова, которой удается мастерски перевоплотиться в образ знаменитой француженки.

Оркестр русских народных инструментов имени Е.Тришина. Фотография предоставлена Калужской областной филармонией

Во Францию на гастроли отправятся Театр наций, Театр балета имени Леонида Якобсона, Мариинский театр, «Геликон-Опера», Транссибирский Арт-Фестиваль, Государственный академический симфонический оркестр.

Одним из самых ярких мероприятий станет выставка импрессионистов из собрания русских музеев, которая откроется совместно с Фондом Луи Виттона Fondation Louis Vuitton. Экспозиция познакомит с произведениями из коллекции представителей купеческой династии Морозовых–братьев Михаила и Ивана–из ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа и Государственной Третьяковской галереи, включая полотна Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо.

«"Русские сезоны" во Франции удивят масштабом. Лучшие учреждения и коллективы со всей России покажут свое мастерство», – отметил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. По его словам, в программу войдет и новая, «вторая по счету грандиозная выставка импрессионистов из собраний сразу нескольких российских музеев, на этот раз коллекция мецената Сергея Морозова». «Предыдущая экспозиция коллекции Сергея Щукина два года назад установила рекорд как самая посещаемая художественная выставка в истории Франции. В следующем году в рамках "Русских сезонов" мы надеемся превзойти и этот результат», – добавил Мединский.

В 2021 году «Русские сезоны» пройдут на Корейском полуострове, а в 2022-м – в Дании, Швеции, Норвегии.