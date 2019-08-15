Прокуратура отметила угрозу срыва отопсезона в саратовских домах

В Саратове по состоянию на 1 августа в Волжском и Ленинском районах остается не подготовленным к отопительному сезону 81 многоквартирный дом. Об этом было сказано на совещании в прокуратуре области.

В августе зафиксировано 35 случаев порывов муниципальных сетей. По мнению надзорного ведомства, это ставит под угрозу своевременную подачу тепла в дома.

Прокурор области Сергей Филипенко поручил ответственным должностным лицам взять исполнение графика подготовки к отопсезону на личный контроль и выяснить причины отставания.

Марина Ковалева