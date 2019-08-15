На Ставрополье производство сырных продуктов увеличилось в пять раз

По итогам первых шести месяцев этого года производство сыров и сырных продуктов возросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на информационно-инвестиционном портале Невинномысска.

Кроме того, в полтора раза возросло производство мяса крупного рогатого скота. Объемы производства минеральной воды увеличились на 8%, безалкогольных напитков - на 7%.

Фактическое производство мяса и субпродуктов в регионе в 3,7 раза превышает рекомендуемые объемы потребления. По хлебным продуктам эта норма превышена 2,4 раза, по растительному маслу — в 3,2 раза, по сливочному маслу — в 1,5 раза. Таким образом, Ставрополье наращивает экспортный потенциал.

В этом году в регионе отгрузили продовольствие на 40,2 млрд руб., что на 17,3% больше, чем в за соответствующий период прошлого года. Напитков отгружено на 13,7 млрд руб.с ростом 24,4%.

Дарья Голякова