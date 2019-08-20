Снижаем градус

Одно из опаснейших нарушений Правил дорожного движения — управление транспортным средством в состоянии опьянения. За несколько лет благодаря принимаемому комплексу мер удалось уменьшить число аварий, произошедших по вине пьяных, сократить число нарушений на дорогах, совершенных нетрезвыми водителями. Однако смертность в таких авариях все еще держится на высоком уровне. Чтобы ее снизить, нужно предпринять дополнительные усилия: внести изменения в законодательство, наладить межведомственный обмен данными.

Не штрафом единым

Борьбе с пьяным вождением уделялось много внимания еще во времена СССР. Первое наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде в виде лишения прав было впервые введено в 1956 году постановлением Совета министров РСФСР. В 1968 году появилась санкция за повторное нетрезвое вождение, в 1984 году — наказание за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Многие советские правила впоследствии перекочевали в КоАП России. Российское законодательство не стоит на месте: примерно каждые два-три года вносятся изменения, направленные на исключение фактов нетрезвого вождения. Злостные нарушители постоянно ищут юридические лазейки, чтобы уйти от ответственности или смягчить ее, в связи с этим постоянно производится «тонкая настройка» законов.

В 2013 году одновременно с лишением прав водителей за нетрезвое вождение стали штрафовать на 30 тыс. руб. В тот же год была введена норма о минимальном содержании алкоголя в выдохе — 0,16 мг этанола на литр воздуха. В 2019 году в административном кодексе появилась норма о минимальном содержании алкоголя в крови — 0,3 г на литр биоматериала. Менялся и Уголовный кодекс: в 2009 году ввели отдельное наказание для пьяных водителей, по вине которых в ДТП погибли или пострадали другие люди. Совсем недавно, в конце июня, вступил в силу очередной пакет изменений в УК: максимальный срок лишения свободы для виновных в смертельных авариях, управляющих машиной в пьяном виде, увеличился до 15 лет. Теперь это преступление по уровню наказания приравнено к умышленному убийству.

Фото: ГУ ОБДД МВД

Вместе с тем гораздо чаще стали применяться так называемые сплошные проверки, когда группа автоинспекторов останавливает почти все проезжающие мимо машины, проверяя документы и выявляя возможные признаки опьянения у водителей. Правосознание водителей меняется также благодаря мощным социальным кампаниям и акциям. В 2009 году широкую известность получила инсталляция под названием «Памятник пьянству» в виде бутылки с разбитыми машинами, установленная на Краснопресненской набережной. На дорогах регулярно ставятся рекламные щиты с призывами отказаться от алкоголя за рулем. На ТВ и в кинотеатрах транслируются ролики социальной рекламы: качество ее в последние годы существенно улучшилось, вынуждая автомобилистов серьезно задуматься о последствиях пьяного вождения.

В результате принятых мер сейчас наблюдается стабильное снижение числа аварий по вине водителей, имевших признаки опьянения. Как сообщили в Госавтоинспекции МВД России, за семь месяцев 2019 года зафиксировано чуть более 1,4 тыс. таких ДТП, что на 42% меньше, чем годом ранее. Количество нарушений по статьям 12.8 и 12.26 КоАП (управление авто в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования) также идет на убыль: за семь месяцев зафиксировано 148,4 тыс. и 86,8 тыс. нарушений соответственно.

Не лезь в бутылку

Тем не менее количество нарушений и аварийность этой категории по-прежнему остаются высокими. С каждым годом сокращать аварийность становится все сложнее. Стратегией повышения безопасности дорожного движения и национальным проектом «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) поставлены задачи: в 2024 году смертность на дорогах не должна превышать четырех человек на 100 тыс. населения. Впервые на государственном уровне провозглашена задача о стремлении к нулевой смертности на российских дорогах к 2030 году. Подобные амбициозные цели требуют разработки новых методов по снижению аварийности и в особенности аварийности по вине нетрезвых водителей.

Фото: ГУ ОБДД МВД

План действий уже имеется. В первую очередь необходимы изменения в законодательстве. Минюст подготовил законопроект о залоге за транспортное средство, который будет применяться в случае, если выявлено вождение в нетрезвом виде. Необходимые поправки к КоАП уже приняты в первом чтении Госдумой и сейчас дорабатываются. Еще один документ разработан МВД России: планируются изменения в кодекс, позволяющие конфисковать автомобиль в пользу государства при повторном вождении в пьяном виде. Законопроект Госдумой еще не рассматривался, но уже одобрен премьером Дмитрием Медведевым. Подготовлена также новая редакция правил освидетельствования водителей на состояние опьянения. Документ позволит инспекторам использовать индикаторы паров алкоголя (так называемые экспресс-тесты) при сплошных проверках водителей, пояснил “Ъ” заместитель начальника ГУОБДД МВД России полковник полиции Александр Быков. «Водителю даже не надо будет покидать салон автомобиля — провериться можно через открытое окно,— говорит он.— В зависимости от результата водителя направят на полноценное освидетельствование либо отпустят». Появление таких приборов должно, с одной стороны, увеличить качество проверок автомобилистов, с другой — сократить число необоснованных доставлений граждан для проведения медосвидетельствования. В рамках нацпроекта БКАД планируется закупить 9,3 млн штук подобных экспресс-тестов.

Важно выявлять не только водителей, которые употребляли алкоголь и сели за руль, а также граждан, больных алкоголизмом и стоящих на учете в медицинских учреждениях. Это является одним из серьезнейших противопоказаний к вождению, однако сегодня инспекторы ГИБДД могут выявить его только через медицинскую справку, поясняет “Ъ” Александр Быков. Не секрет, что подобные документы водители порой получают нечестным путем. «В результате к управлению автомобилем допускаются граждане, которые находятся в рисковой зоне,— поясняет “Ъ” президент экспертного центра “Движение без опасности” Наталья Агре.— Происходят ДТП, которых могло бы не быть, если бы эти водители не получили прав».

Фото: ГУ ОБДД МВД

Для решения проблемы будет создана система межведомственного электронного обмена данными между Минздравом и Госавтоинспекцией. Она позволит автоинспекторам, к примеру, в Новосибирске узнать, что гражданин состоит на учете в диспансере в Санкт-Петербурге, и принять необходимые меры (отказать в выдаче водительских прав или направить в прокуратуру материалы для приостановления действия удостоверения). Разработка такой системы заложена в плане национального проекта БКАД. Создана она должна быть до 1 декабря 2019 года, эта дата закреплена в поручении президента Владимира Путина по итогам недавнего Госсовета по безопасности дорожного движения.

«Есть риск, что с увеличением количества камер и уменьшением штата инспекторов количество пьяных будет увеличиваться,— считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Это в совокупности может привести к ухудшению дорожной безопасности, еще меньшей неотвратимости наказаний и увеличению рисков ДТП. Поэтому только присутствие инспекторов ДПС на дорогах является сдерживающим фактором по отношению к водителям, употребляющим алкоголь и запрещенные вещества». Что касается наказаний за пьяное вождение, то арсенал их фактически исчерпан, считает депутат. «Неиспользованными остаются только воспитание, просвещение, пропаганда, социальная реклама, то есть меры, направленные на формирование законопослушного стереотипа поведения»,— говорит Вячеслав Лысаков.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».