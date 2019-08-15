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Лесные пожары

Трехлетний ребенок, потерявшийся в лесу под Омском, найден живым

В Омской области в ходе поисковых работ найден трехлетний мальчик, пропавший в лесу 13 августа. «Ребенок найден живым. Он осмотрен медиками и направлен в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает», - сообщает СРК. Следователи установили, что ребенок пропал в Большереченском районе в то время, пока его родители собирали ягоды. Ребенок был оставлен в салоне автомобиля, дверь машины была захлопнута. Вернувшись обратно через 15 минут, родители обнаружили его отсутствие. Около трех часов они искали ребенка самостоятельно, после чего обратились в органы внутренних дел.

В поисках ребенка были задействованы сотрудники регионального следственного управления СК России, МВД России и Росгвардии, представители областного ГУ МЧС России, кинологи со служебными собаками, местные жители и члены общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт». Мальчик был найден в заболоченном месте лесного массива.

Ранее «Ъ» сообщал, что в связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ход расследования был взят на контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

Оксана Павлова


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