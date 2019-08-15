Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, как братья наши меньшие порой проявляют вполне человеческие повадки.

Сегодня путешествие в мир братьев наших меньших — и домашних, и диких. Оказывается, мы мало что знаем о чувствах и эмоциях, которые испытывают животные.

Например, недавно стая бабуинов в одном из зоопарков Голландии впала в апатию. Неделю резвые обычно обезьяны сидели тихо, почти без движения, не реагируя ни на посетителей, ни на смотрителей. Потом все само собой вернулось на круги своя, однако специалисты так и не смогли объяснить их поведения. Был бегемот, который, непонятно, по каким причинам, отправился путешествовать. Он пересек почти всю Африку с юга на север, затем постоял, подумал и отправился в обратный путь. Некоторые животные злоупотребляют алкоголем и даже никотином. Есть и такие, кто от чувств падает в обморок.

В Шотландии на Овертонском мосту я сам чуть не лишился сознания, когда узнал историю этого сооружения. Она до жути напомнила историю Golden Gate — «Золотых ворот» Сан-Франциско. Только с этого моста с завидным постоянством прыгают не люди, а собаки, собаки-самоубийцы. Все трагические случаи происходили в одном и том же месте, по правой стороне, между двумя последними парапетами. Причем если после первого прыжка (высота метров 15 примерно), собака оставалась жива, она доползала, взбиралась на мост и прыгала снова. Шотландское общество защиты животных признало проблему загадкой. Все это вызвало множество обсуждений. Местные стараются не гулять с питомцами в окрестностях моста. Многие уверены, что он населен привидениями. Когда-то мужчина сбросил с него своего ребенка. Он считал, что новорожденный является воплощением дьявола. Может, оно и так, но если дьявола — то собачьего. Потому что их, собак, погибло здесь около сотни.