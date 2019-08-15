НПО «Искра» в пять раз уменьшило чистый убыток по итогам I полугодия

ПАО «НПО “Искра”» в январе-июне 2019 года получило 24,8 млн руб. чистого убытка, рассчитанного по РСБУ, что в 5,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании, размещенном на сайте раскрытия информации «Интерфакса».

На снижение чистого убытка, в частности, повлияло увеличение продаж. Так, за отчетный период компания получила прибыль от продаж в размере 248,9 млн руб. (рост в 11,8 раза). Выручка за год выросла в 1,8 раза и составила 2,1 млрд руб., себестоимость продаж - в 1,6 раза, до 1,8 млрд руб.

ПАО «НПО „Искра“» является преемником СКБ-172 (позднее — КБмаш, почтовый ящик 1504), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного базирования «Тополь-М» и «Ярс». Сейчас, помимо разработки и производства образцов военной техники, НПО производит продукцию для ТЭК. 55% акций ПАО принадлежит ОРКК, 20% — «Роскосмосу». 2018 год ПАО закончило с прибылью 567 тыс. руб. При этом выручка предприятия выросла с 5,261 до 6,085 млрд руб., доходы от продаж — с 452,2 до 944,8 млн руб.