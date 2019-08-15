В Краснодаре создали Совет по дорожному хозяйству и транспорту

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о создании Совета по дорожному хозяйству и транспорту — общественной экспертной структуры, целью которой будет обсуждение действий и политики администрации в отношении транспортной инфраструктуры краевого центра. Как сформулировал цель создания совета сам мэр Краснодара Евгений Первышов, «он должен стать реально работающей дискуссионной площадкой для обсуждения изменений и принятия решений в сфере транспорта и организации дорожного движения». В пример он привел уже действующие градостроительный и архитектурный советы, а также комиссию по землепользованию и застройке, которые, по его мнению, справляются со своей функцией. Замглавы Артем Доронин заявил, что повестка первого заседания совета уже формируется.

Пока в состав совета включены 30 человек, среди которых председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель, преподаватель кафедры технологии, организации, экономики строительства и управления недвижимостью Кубанского государственного технологического университета, доцент, кандидат экономических наук Лариса Заровная, заведующий кафедрой организации перевозок и дорожного движения «Кубанского государственного технологического университета», кандидат экономических наук, доцент Татьяна Коновалова, директор «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» Александр Грачев, журналист издания «Юга.ру» Евгений Мельченко и другие.

Михаил Лукашов