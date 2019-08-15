Чистая прибыль «Удмуртнефти» по итогам первого полугодия 2019 года уменьшилась на 3,02 млрд рублей

По итогам первого полугодия ОАО «Удмуртнефть» получило чистую прибыль в 11,48 млрд руб. Это на 3,02 млрд меньше, чем в январе-июне прошлого года. Ежеквартальный отчет предприятия опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка «Удмуртнефти» за первое полугодие составила 72,78 млрд руб., что на 1,16 млрд больше показателя аналогичного периода 2018 года. Кредиторская задолженность компании составила 17,42 млрд руб. — на 1,7 млрд руб. больше, чем в начале года. Внеоборотные активы компании составили 34,29 млрд руб., оборотные — 39,85 млрд руб., что больше значений конца 2018 года на 789,9 млн руб. и 5,12 млрд руб. соответственно.