КПРФ в Татарстане отозвала иск против Партии пенсионеров

КПРФ отозвала из Верховного суда Татарстана иск о снятии с выборов в Госсовет списка кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в татарстанском отделении партии.

Вместе с тем у КПРФ по-прежнему остались требования об отмене регистрации списка «Коммунистов России». Заседание по этому иску сейчас проходит в суде.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. Центризбирком республики допустил до выборов семь политических партий. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», а также «Коммунисты России», Партия роста и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Ранее список кандидатов Российской партии пенсионеров пыталась снять «Справедливая Россия». Однако суд отказал ей в иске.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"