Директор томского комбината спецобслуживания стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет по Томской области на основании материалов ФСБ возбудил уголовное дело в отношении директора унитарного муниципального предприятия «Комбинат спецобслуживания». Его обвиняют в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По предварительным данным Следственного управления СКР по Томской области, подозреваемый, являясь директором предприятия по организации похорон присвоил и растратил вверенное ему имущество организации. «Только за период с марта по август 2019 года он присвоил и растратил имущество предприятия на сумму почти 300 тыс. руб.», - говорится в сообщении. Сейчас следователи проводят выемки документов на предприятии и допрашивают свидетелей.

Юлия Сасевич