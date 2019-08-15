На Пулковском шоссе тушат пожар в промзоне

В Московском районе Петербурга на территории промзоны тушат пожар по второму номеру сложности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, сообщение о возгорании в одноэтажном, производственно-складском сооружении на Пулковском шоссе, 103 поступило в 12:27 по мск. Площадь пожара составляет 500 кв. м.

В тушении задействованы 21 единица техники и 98 человек личного состава МЧС. Данных о пострадавших нет.

По данным телеканала «78», к борьбе с огнем в цехе по производству рыбной продукции могут привлечь вертолеты. На место выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля воздуха. Люди эвакуированы.