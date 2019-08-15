Морион нарастил чистую прибыль по итогам I полугодия

ПАО «Морион» в январе-июне 2019 года получило 34,9 млн руб. чистой прибыли, рассчитанной по РСБУ, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка общества за полгода выросла на 7,9% - до 365,3 млн руб. Данные об этом опубликованы на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».

Выручка общества за 2018 год составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль - 149,6 млн руб.

ПАО «Морион» разрабатывает и производит коммуникационное оборудование. С 2016 года на площадке «Мориона» был начат сбор ТВ-приставок HUMAX, разработанных для «Дом.ru» «Эр-Телекома».