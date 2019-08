«Предприниматель не должен сидеть и разбираться, ему нужна инструкция»

Малый бизнес сможет сэкономить на юристах и при этом оставаться в курсе законодательных нововведений и держать свои документы в порядке. О специальном сервисе для предпринимателей Марату Кашину в программе «Цели и средства» рассказала глава гильдии Московской торгово-промышленной палаты по медиации Надежда Платонова.

— Расскажите о проекте «Документы порядке» — как он может облегчить жизнь предпринимателям?

— Наш проект в рамках Торгово-промышленной палаты стартовал в июле этого года. Как это выглядит? Каждую неделю члены палаты на свою электронную почту получают рассылку, которая включает в себя примерно пять-шесть инструкций на важные для предпринимателей темы — налоговое законодательство, вопросы кадрового учета, текущие вопросы о хозяйственной деятельности любой компании. Для нас основным критерием важности темы для предпринимателей является ситуация, когда неисполнение тех или иных законодательных предписаний приводит к финансовым потерям в виде штрафа или недоимок. Если тема важна, то мы ее берем, разрабатываем и готовим инструкции.

— Одно дело — получать подсказки об изменении нормативной базы, другое дело — применять это все на практике. Здесь тоже обычно не обойтись без опытного юриста. Как с помощью вашего проекта без юриста можно эту задачу решить?

— Это основное, что нас отличает от других рассылок и подписок — сама наша инструкция. Мы не даем просто анонс или новость, что предприниматель должен исполнить это предписание или согласовать еще что-то. Наша инструкция представляет собой пошаговые рекомендации, такие руководства к действию. То есть они содержат конкретные действия, что нужно предпринять во исполнение тех или иных законодательных предписаний. Например, издать приказ, утвердить должностную инструкцию или положение, уведомить. И под каждый этот шаг у нас уже подготовлены шаблоны документов с образцами заполнения.

— То есть люди без юридического образования справятся с этой задачей?

— Мы максимально стремимся к этому. Мы вообще держим в голове главное: наш конечный потребитель — не юрист, это занятой предприниматель, у которого существуют лимиты и временной, и ментальный, и он не должен сидеть изучать, разбираться. Все должно быть написано доступным языком — просто и понятно: прочел пошаговые рекомендации, ознакомился с шаблонами документов, рядом лежит образец, как это надо заполнять. Если возникли вопросы, то к нам можно письменно обратиться — мы поможем в заполнении документов.

— А как поможете – удаленно? Или, например, может приехать юрист, консультант? Есть такая опция в вашей программе?

— Пока нет, в рамках пилотного проекта у нас помощь оказывается в письменном виде — это услуги по заполнению документов. То есть к нам обращаются на почту, которая указана в рассылке. Как подробно ни напиши пошаговые рекомендации, все равно это нормально, если возникают вопросы, без них никуда.

— Всегда есть какие-то нюансы, связанные с деятельностью конкретной компании, с какой-то уникальной ситуацией.

— Мы максимально пытаемся избежать такой унификации. Благодаря тому, что проект развивается в рамках Торгово-промышленной палаты, мы, конечно, получили уникальный ресурс — обратную связь с гильдиями. Гильдии объединяются по отрасли своей деятельности — медицина, образование, строительство, IT и так далее. И, конечно, здесь кроется вся специфика, которой нам не хватает. Поэтому у нас есть базовые инструкции по общим вопросам — как мы говорим, must have, которые касаются всех, унифицированы, а дальше идут уже с учетом специфики. Например, онлайн-касса сейчас активно шагает по стране, и вот в июле изменения произошли — мы тоже на них реагируем и готовим инструкции. И сначала мы даем общие рекомендации, а дальше уже получаем информацию от гильдий: условно, кто занимается арендой — как им действовать, если у них коворкинг, то какая специфика, что им нужно учесть в своей деятельности, как подготовиться к этим изменениям. То есть мы всегда держим в голове, какие гильдии есть.

— Как часто вы публикуете изменения? Как часто вы дополняете свою базу? И какая команда над этим работает, кто эти люди?

— Сейчас у нас рассылка идет раз в неделю, это пять-шесть инструкций, не больше. Больше и важных тем мы не найдем так много, и не надо перегружать — предпринимателю же надо изучить, оформить, разобраться. Пока работаем в пилотном режиме. А команда наша – это корпоративные юристы, налоговые консультанты и специалисты по кадровому учету. Это все активно практикующие юристы с опытом работы не менее семи-десяти лет. Если мы говорим о налоговых консультантах, то в приоритете имеющие опыт работы в налоговых инспекциях.

— Это бесплатный сервис? Или у вас уже есть подписчики, которые платят за контент, за обновления?

— Проекту на самом деле более двух лет, но по модели подписки он заработал в пилотном режиме именно только в рамках торгово-промышленной палаты. До этого мы готовили подобные инструкции, но они продавались через сайт.

— Я видел в описании к вашему проекту, что он поможет не только сэкономить на юристах и бухгалтерах, но и избавит от лишних штрафов со стороны контролирующих органов. Как это работает? Если можно, приведите примеры.

— Можно много говорить о проекте или долго описывать инструкции, но все-таки давайте на примере. Я как раз сегодня, проходя в здание, заполнила согласие на обработку моих персональных данных — где мы теперь эти формы уже ни подписываем не найдешь компанию, которая не в курсе, что существует такой закон, что нужно собирать эти согласия. Но мало кто знает, что, помимо того, что ты должен разработать форму согласия, в компании должен присутствовать еще ряд документов — надо издать приказ, кто будет нести ответственность за обработку персональных данных, надо разработать положение об обработке персональных данных в вашей компании, всех сотрудников с ней ознакомить, согласовать. Если у вас есть сайт, соответственно, вы должны разработать отдельно политику обработки персональных данных в вашей компании и разместить ее на сайте. И финально не забыть уведомить Роскомнадзор, что вы теперь являетесь счастливым оператором обработки персональных данных. Из инструкции все это сразу становится понятно — мы говорим об этих шагах, под них уже подготовлены шаблоны документов.

— Есть ли у вас обратная связь с вашими подписчиками? Они могут подсказывать, что нужно улучшить, какую функцию добавить? Вы реагируете на такие просьбы?

— Да, мы реагируем, причем для нас это на самом деле один из важных источников получения информации, поэтому в каждой рассылке присутствует кнопочка «оставьте свой вопрос, заявку». И предприниматель, например, думает: хорошо, что вы рассылаете, но вот это же на злобу дня сейчас. Он может нам это написать, а мы используем как источник для подготовки инструкции.

— Но ваши любимые подписчики – это молчаливые или такие, которые пытаются что-то посоветовать?

— Нет, активные. Молчаливые — нет обратной связи, не понятно, куда двигаться. А мы должны развиваться, мы же клиентоориентированные.