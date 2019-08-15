УАЗ вложит в новую платформу 7 млрд рублей

УАЗ вложит в создание и запуск в производство новой платформы «Патриот-2020» 7 млрд руб., сообщает сайт правительства Ульяновской области.

Партнером проекта «Патриот-2020» станет научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ». Кроме этого, на рынок выйдут новые модели УАЗ — в 2019 году дебютирует внедорожник Patriot с автоматической коробкой передач, а в 2020-м появится коммерческий УАЗ Profi повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.

«Ключевыми приоритетами Ульяновского автомобильного завода сегодня являются: сохранение и увеличение рыночной доли бренда УАЗ, сохранение финансовой устойчивости предприятия за счет оптимизации структуры затрат и развитие модельного ряда в соответствии с запросами рынка», — заявил гедиректор УАЗа Адиль Ширинов.

В текущем году УАЗ намерен выпустить 45,6 тыс. автомобилей (более 4 тыс. машин на экспорт), а в следующем объем производства завода должен вырасти до 46,8 тыс. автомобилей (более 5 тыс. машин для экспортных рынков).