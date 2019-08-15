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ФК «Зенит-Ижевск» присвоили статус автономной некоммерческой организации

Футбольному клубу «Зенит-Ижевск» присвоили статус автономной некоммерческой организации. Ранее ФК являлся автономным учреждением. Соответствующее распоряжение, принятое «в целях дальнейшего развития футбола в Ижевске и Удмуртии», опубликовано на сайте главы и правительства региона.

Напомним, что о возможном присвоении ФК «Зенит-Ижевск» статуса автономной некоммерческой организации стало известно в конце 2018 года. Сообщалось, что доля средств ФК из бюджета Удмуртии, предположительно, уменьшится с 90 до 80%, остальное клубу предстоит заработать самостоятельно. Тогда эксперты считали, что статус автономной некоммерческой организации даст возможность команде одновременно получать ресурсы и из бюджетов всех уровней, и заниматься прямой коммерцией.

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