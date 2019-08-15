Часть донских льготников лишится права бесплатного проезда на межмуниципальных маршрутах

Ряд федеральных льготников с 1 января следующего года лишится права бесплатного проезда в межмуниципальных областных маршрутах, сообщает «Ростов-Транспорт». Это связано с изменениями в постановлении правительства Ростовской области.

«Из документа исключаются слова о бесплатном проезде лицам, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев», — говорится в сообщении.

Кроме того, права на бесплатный проезд лишатся ветераны ВОВ, члены семей погибших и инвалидов войны, участники ВОВ и боевых действий, а также инвалиды третьей группы.

Отмечается, что федеральные льготники получают ежемесячную денежную выплату в размере 1,5-2,5 тыс руб, которая включает в себя расходы на транспорт, а бесплатный проезд был дополнительной мерой поддержки.

Льготники сохранят право ездить бесплатно только по городским и внутрирайонным маршрутам по единому проездному билету, который надо каждый месяц покупать за 265 руб., а с 1 января 2020 года он подорожает на 276 руб.

Дарья Голякова