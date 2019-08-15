АО «СЭГЗ» закончило первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в 248,4 млн рублей

Чистая прибыль АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) по итогам первого полугодия 2019 года составила 248,4 млн руб. Это на 76,8 млн руб. меньше, чем в первом полугодии прошлого года. Ежеквартальный отчет компании опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка СЭГЗ за обозначенный период составила 3,51 млрд руб., что на 233,5 млн руб. меньше, чем в январе-июне 2018 года. Кредиторская задолженность предприятия составила 1,6 млрд руб., сократившись за полугодие на 418,4 млн руб. Внеоборотные активы СЭГЗ составили 3,48 млрд руб., оборотные — 4,5 млрд руб., что меньше значений конца прошлого года на 158,2 млн руб. и 48,1 млн руб. соответственно.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» производит бортовые системы генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО. Гражданская продукция предприятия представлена напольным электротранспортом, лифтовым оборудованием, автокомпонентами и электродвигателями.