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Фото: Андрей Абрамов

Все школы Нижнего Новгорода готовы к учебному году

На их подготовку потрачено более 150 млн рублей.

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В нынешнем году занятия в школах начнутся 2 сентября, поскольку 1 сентября выпадает на воскресенье. В школы города отправятся более 130 тысяч учеников, из которых около 14,5 тысяч – первоклассники.

По словам заммэра Любови Сачковой, на подготовку школ к началу учебного года было выделено более 150 млн рублей, которые пошли в основном на ремонт внутренних коммуникаций, входных групп и замену окон и кровли.

Более 2 млн рублей было потрачено на создание условий для детей с ограниченными возможностями, - сообщила директор школы-интерната №39 Татьяна Давлетбаева.

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