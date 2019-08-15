Все школы Нижнего Новгорода готовы к учебному году На их подготовку потрачено более 150 млн рублей.

В нынешнем году занятия в школах начнутся 2 сентября, поскольку 1 сентября выпадает на воскресенье. В школы города отправятся более 130 тысяч учеников, из которых около 14,5 тысяч – первоклассники.

По словам заммэра Любови Сачковой, на подготовку школ к началу учебного года было выделено более 150 млн рублей, которые пошли в основном на ремонт внутренних коммуникаций, входных групп и замену окон и кровли.

Более 2 млн рублей было потрачено на создание условий для детей с ограниченными возможностями, - сообщила директор школы-интерната №39 Татьяна Давлетбаева.