ГИК ликвидировал 15 избирательных участков вне Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение о ликвидации десяти избирательных участков для голосования на выборах губернатора города в Ленинградской области. Кроме того, были упразднены пять участков в Псковской области.

По данным члена ГИК с правом решающего голоса Юрия Кузьмина, ликвидированные участки были излишни, так как они находились в садоводствах, в которых были и другие помещения для голосования. Он добавил, что проголосовать в Ленобласти вызвались около шести тысяч человек. В Псковской области это число близко к 500.

Другой член комиссии Алексей Березин внес поправку в проект решения, предложив ликвидировать все 72 участка в Ленобласти и все 20 в Псковской. Его поправка была отклонена большинством голосов членов комиссии.

При этом председатель горизбиркома Виктор Миненко заявил, что общался с представителями центральной избирательной комиссии, которым объяснил, что избиратели уже начали подавать заявления на голосование по месту жительства. В ЦИК, по его словам, подтвердили это, отметив, что по их данным, с такими просьбами обратилось около десяти тысяч человек.

Таким образом в Ленинградской области осталось 62 избирательных участка, а в Псковской — 15.

Олег Дилимбетов