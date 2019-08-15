«Красное Сормово» увеличило прибыль почти в три раза по итогам первого полугодия

Выручка ПАО «Завод “Красное Сормово”» (Нижегородская область) по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 50,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 5,82 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании. Прибыль от продаж выросла в четыре раза до 814 млн руб., чистая прибыль увеличилась почти в три раза до 565,4 млн руб.

Дебиторская задолженность предприятия выросла с начала года почти вдвое до 5,8 млрд руб. (+93,9%), краткосрочная кредиторская задолженность составляет 3,36 млрд руб. (-1,2%).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Завод „Красное Сормово“» было зарегистрировано в мае 1994 года. Уставный капитал – 1,59 млн руб. Основным видом деятельности является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Гендиректор – Михаил Першин. 57,26% принадлежат ООО «Группа компаний „Морские и нефтегазовые проекты“» (Нижний Новгород), 35% – АО «Объединенная судостроительная корпорация», 3,49% – Росимушеству, 3,66% – гражданам России. По итогам 2018 года при выручке в 8,2 млрд руб. чистая прибыль составила 345,5 млн руб.

Анастасия Еремина