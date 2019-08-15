Чистая прибыль «Ижстали» за первое полугодие 2019 года составила 243,9 млн рублей

ПАО «Ижсталь» закончило первое полугодие 2019 года с чистой прибылью в 243,9 млн руб. Первое полугодие прошлого года предприятие закончило с убытком 507,4 млн руб. Ежеквартальный отчет ПАО опубликован в Центре раскрытия корпоративной информации.

Выручка предприятия составила 10,38 млрд руб., что на 196,1 млн руб. больше, чем в первом полугодии 2018 года. Кредиторская задолженность составила 5,96 млрд руб., увеличившись за полугодие на 176 млн руб. Внеоборотные активы составили 11,37 млрд руб., что на 240,6 млн руб. меньше показателя конца 2018 года.

ПАО «Ижсталь» выпускает сортовой, калиброванный и обточенный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.