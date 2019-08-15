На трассе Екатеринбург—Курган два полицейских разбились на мотоцикле

В ночь на 14 августа на 82-ом км федеральной трассы Екатеринбург—Шадринск—Курган столкнулись два мотоцикла и автомобиль ГАЗ. В результате аварии погибли два человека.

По словам главы пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибли 35-летний инспектор ГИБДД Каменска-Уральского, управлявший мотоциклом Honda, и его пассажир — сотрудница дежурной части отдела полиции №24.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Honda, при обгоне мотоцикла Aprilia Pegaso и большегруза, столкнулся с автомобилем ГАЗ, который ехал навстречу. «От сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка скончались на месте. Другому мотоциклисту 1985 года рождения и водителю ГАЗ оказана помощь прибывшей бригадой медиков. Пассажиры грузовой машины: мальчик 2006 года рождения и девочка 2014 года рождения, доставлялись в больницу, госпитализация им не потребовалась»,— рассказал глава пресс-службы. Известно, что в момент аварии погибшие полицейские находились в гражданской одежде.